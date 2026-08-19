Що повинен знати про зимові шини кожен водій

Підготовка автомобіля до зими викликає у водіїв чимало запитань. Навіщо і скільки потрібно купувати зимових шин, чи можна обійтися сезонними шинами на одній осі, і чи справді є велика різниця між новими шинами та тими, що вже експлуатувалися? Відповіді на ці та інші запитання наведено нижче.

Ключові відмінності та правила комплектації зимових шин

Помилкою багатьох водіїв є переконання, що поділ шин за сезоном — не більше ніж маркетинговий хід виробників шин. Насправді літні та зимові моделі виготовляються з різної сировини. До складу гумової суміші для зими додано еластичні компоненти та багато силіки, які зберігають максимальну м’якість коліс за екстремально низьких температур. Літні шини на морозі миттєво тверднуть, перетворюючись на слизький пластик.

Експерти настійно рекомендують встановлювати таку зимову гуму на всі колеса. Якщо заощадити й оновити шини лише на передній осі, задня частина автомобіля в першому ж повороті може ввійти в неконтрольований занос через різницю в зчепленні. Безпечно пересуватися по засніженій і слизькій дорозі дозволить лише повний комплект зимових шин із чотирьох одиниць.

Критерії вибору: шипи, «липучки» та небезпека вживаних шин

Вибір між шипованими колесами та «липучками» повинен ґрунтуватися виключно на кліматичних умовах регіону експлуатації:

Фрикційні (липучки). Ідеально підходять для міських доріг, які регулярно очищаються від снігу та криги й обробляються спеціальними реагентами. Вони відносно тихі, економічні в плані витрати палива та чудово показують себе на мокрому або сухому асфальті завдяки відмінно розвиненій дренажній системі.

Шиповані. Незамінні для регіонів із рясними снігопадами та сильними морозами. Металеві шипи під навантаженням роздавлюють лід, забезпечуючи стабільну стійкість та ефективне гальмування. Однак на чистому асфальті вони сильно шумлять і повністю втрачають свої зчіпні властивості.

Окрему небезпеку становлять вживані шини. Купуючи шини, які вже були в експлуатації, водій може не знати правди про умови їхнього зберігання в міжсезоння та приховані внутрішні дефекти. Сучасний ремонт дозволяє замаскувати грижі або порізи корду зовні, але від навантажень під час їзди такі шини можуть лопнути прямо на ходу. Щоб убезпечити себе не лише від невідомих наслідків, краще не ризикувати й купити нові шини на зиму із заводською гарантією.